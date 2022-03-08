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Беларусь сохраняет признаки готовности к широкомасштабному участию в войне против Украины

Автор: Светлана Мащенко

Военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ за 8 марта

В Генштабе рассказали, что сейчас произошла частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО (Сил специальных операций ВС Беларуси.

В частности:

  • в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 ОДШБр (Брест) и 103 ОДВБр (Витебск) ВС Беларуси;
  • в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н. п. Вильча, Киевская область) - 2 БТГр 38 ОДШБр;
  • в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) - 2 БТГр 103 ОДВБр.

"Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава является крайне низким. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ", - добавили в Генеральном штабе.

Ранее в Генштабе также заявили, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.

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