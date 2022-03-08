Білорусь зберігає ознаки готовності до широкомасштабної участі у війні проти України

Воєнно-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

Про це йдеться в денній сводці Генерального штабу ЗСУ за 8 березня

"Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ", - додали в Генеральному штабі.

В Генштабі розповіли, що наразі здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО (Сил спеціальних операцій) ЗС Білорусі.

Раніше в генштабі також заявили, що окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України.

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