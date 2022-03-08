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Білорусь зберігає ознаки готовності до широкомасштабної участі у війні проти України

Автор: Світлана Мащенко

Воєнно-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

Про це йдеться в денній сводці Генерального штабу ЗСУ за 8 березня

В Генштабі розповіли, що наразі здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО (Сил спеціальних операцій) ЗС Білорусі.

Зокрема:

  • у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 ОДШБр (Брест) та 103 ОДПБр (Вітебськ) ЗС Білорусі;
  • у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н. п. Вільча, Київська область) - 2 БТГр 38 ОДШБр;
  • у районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) - 2 БТГр 103 ОДПБр.

"Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ", - додали в Генеральному штабі.

Раніше в генштабі також заявили, що окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України.

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