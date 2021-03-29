Беларусь собирается объявить Тихановскую и BYPOL в международный розыск

Власти Беларуси хотят объявить в международный розыск оппозиционерку Светлану Тихановскую. Ее подозревают в терроризме.
Об этом сообщает Tut.by.
Прокуратура готовит также документы в правоохранительные органы Литвы и Польши с требованием выдать Беларуси Тихановскую и других фигурантов дела.
"Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры для того, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности", - заявил генеральный прокурор Беларуси Алексей Швед.
Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту якобы подготовки теракта. Дело возбудили против белорусского оппозиционера Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL.
Светлана Тихановская - бывший кандидат в президенты Беларуси. Сейчас она находится за пределами страны, поскольку ее преследовал режим Александра Лукашенко. Муж Тихановской - Сергей - также планировал баллотироваться в президенты, но оказался за решеткой.
Инициатива BYPOL состоит из бывших белорусских силовиков, которые не согласны с действиями власти страны. В начале года BYPOL опубликовала скандальные аудиозаписи якобы разговора должностных лиц Министерства внутренних дел страны.