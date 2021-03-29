Білорусь збирається оголосити Тіхановську і BYPOL в міжнародний розшук

Влада Білорусі хоче оголосити в міжнародний розшук опозиціонерку Світлану Тіхановську. Її підозрюють у тероризмі.
Про це повідомляє Tut.by.
Прокуратура готує також документи в правоохоронні органи Литви і Польщі з вимогою видати Білорусі Тіхановську та інших фігурантів справи.
"Справжнє кримінальна справа є ще одним фактом, який підтверджує, що так звана опозиція для досягнення своїх злочинних цілей по захопленню влади не гребує нічим. Організовує і здійснює тяжкі злочини, спрямовані на заподіяння шкоди життю та здоров'ю наших громадян. Заявляю, що ми приймемо всі заходи для того, щоб жодна особа, яка посягає на правопорядок, не пішло від суворої відповідальності", - заявив генеральний прокурор Білорусі Олексій Швед.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом нібито підготовки теракту. Справу порушили проти білоруського опозиціонера Світлани Тіхановської і учасників ініціативи BYPOL.
Світлана Тіхановська - колишній кандидат у президенти Білорусі. Зараз вона знаходиться за межами країни, оскільки її переслідував режим Олександра Лукашенка. Чоловік Тихановской - Сергій - також планував балотуватися в президенти, але опинився за ґратами.
Ініціатива BYPOL складається з колишніх білоруських силовиків, які не згодні з діями влади країни. На початку року BYPOL опублікувала скандальні аудіозапис нібито розмови посадових осіб Міністерства внутрішніх справ країни.