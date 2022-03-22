Беларусь может скоро присоединиться к войне России против Украины, - CNN

В ближайшее время Беларусь может присоединиться к войне России против Украины. По крайней мере, так считают представители США и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, растет, (президенту России, - ред.) Путину нужна поддержка", - сказал на условиях анонимности военный представитель НАТО.
В то же время источник в белорусской оппозиции сообщил, что боевые подразделения готовы в ближайшие дни развернуться на территории Украины. По данным разведки НАТО, власти Беларуси подготавливают почву для оправдания белорусского вторжения.
Предполагается, что окончательное решение об участии Беларуси в войне будет приниматься в Москве, на сегодня нет доказательств того, что белорусские подразделения находятся в Украине.
"Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь", - добавил чиновник НАТО.
Напомним, ранее Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины, но Генеральный штаб ВСУ фиксирует признаки подготовки к вторжению.
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