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Беларусь из-за санкций будет возвращать часть внешнего госдолга в национальной валюте

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Минск, Четверг 07 апреля 2022 16:41
Беларусь из-за санкций будет возвращать часть внешнего госдолга в национальной валюте Фото: Беларусь будет выплачивать часть долга в рублях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь будет частично выплачивать государственный долг в белорусских рублях. Такое решение было принято из-за санкций, которые ввели "недружественные" страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

"Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что это вынужденная мера, поскольку после введения санкций Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро.

Напомним, что Россия заявила об отсрочке погашения обязательств Беларуси на 5-6 лет.

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