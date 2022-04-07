Беларусь из-за санкций будет возвращать часть внешнего госдолга в национальной валюте

Беларусь будет частично выплачивать государственный долг в белорусских рублях. Такое решение было принято из-за санкций, которые ввели "недружественные" страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

"Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что это вынужденная мера, поскольку после введения санкций Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро.