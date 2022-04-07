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Білорусь через санкції повертатиме частину зовнішнього держборгу в національній валюті

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Мінськ, Четвер 07 квітня 2022 16:41
Білорусь через санкції повертатиме частину зовнішнього держборгу в національній валюті Фото: Білорусь виплачуватиме частину боргу в рублях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь буде частково виплачувати державний борг в білоруських рублях. Таке рішення було прийнято через санкції, які ввели "недружні" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Білорусі.

"Виконання своїх зобов'язань з погашення основного боргу і відсотків за зовнішніми державними позиками, залученими від МБРР, ЄБРР, СІБ, Республіка Білорусь буде здійснювати в білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу", - йдеться в повідомленні.

В уряді уточнили, що це вимушений захід, оскільки після введення санкцій Білорусь обмежена в розрахунках із західними кредиторами в доларах і євро.

Нагадаємо, що Росія заявила про відстрочку погашення зобов'язань Білорусі на 5-6 років.

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