Россия отсрочила погашение госкредитов Беларуси на 5-6 лет

"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России",- заявил глава Министерства финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

По словам Селиверстова, Минск и Москва не обсуждали возможность перехода к единой валюте. Однако, в ближайшее время страны перейдут или же до национальных валют или же к российскому рублю для взаиморасчетов.