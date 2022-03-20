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Россия отсрочила погашение госкредитов Беларуси на 5-6 лет

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Воскресенье 20 марта 2022 21:51
Россия отсрочила погашение госкредитов Беларуси на 5-6 лет Фото: президент Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация разрешила Беларуси отсрочить на пять-шесть лет погашение госкредитов. Часть средств пойдет на улучшение взаимной торговли в санкционный период.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России",- заявил глава Министерства финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

По словам Селиверстова, Минск и Москва не обсуждали возможность перехода к единой валюте. Однако, в ближайшее время страны перейдут или же до национальных валют или же к российскому рублю для взаиморасчетов.

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