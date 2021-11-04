Білорусь і Росія посилять військове угруповання на кордоні з Україною і Польщею
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Білорусь і Росія посилять військове угруповання на кордоні з Україною і Польщею. Як заявив Олександр Лукашенко, Мінськ і Москва не приховують своїх намірів з цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belta.
"Ми з президентом (РФ Володимиром Путіним - ред.) не ховаємо своїх намірів посилювати це угруповання в майбутньому", - цитує видання заяву Лукашенка.
За його словами, спільне білорусько-російське угруповання в регіоні є "надійним щитом для всього пострадянського простору".
Нагадаємо, в кінці вересня Лукашенко заявив про практично створену єдину армію Росії і Білорусі на західному напрямку.