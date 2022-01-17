Беларусь и РФ проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства

Внезапную проверку сил реагирования Союзного государства проведут в Беларуси и в России перед запланированными учениями в феврале. В Генштабе Беларуси это объяснили тем, что обеспокоены "наращивание воинского контингента" у их границ.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на ТАСС.

"Беларусь и РФ перед учениями, запланированными на февраль, проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства", - заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, начальник главного оперативного управления Павел Муравейко. По его словам, "наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции". "Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название - "Союзная решимость - 2022"", - сказал Муравейко.