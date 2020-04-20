Беларусь решила не отменять парад на 9 мая

Запланированный на 9 мая военный парад в Минске отменять не будут. Такой ответ последовал от Министерства обороны Беларуси на петицию, в которой белорусы требовали не проводить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса, передает Tyt.by.

Петицию с требованием отменить парад и подготовку к нему беларусы опубликовали еще 29 марта. Ее подписали более 7 тысяч человек. Авторы петиции отметили, что это мероприятие и его репетиции - это большое скопление людей во время пандемии коронавируса. При этом подчеркивается, что другие массовые собрания в стране отменены.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписал ответ на петицию. В нем говорится, что "в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки".

"Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство... Для Беларуси военные парады - это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков", - завили в ведомстве.

Минобороны утверждает, что во время парада тренировки проводит также медслужба Вооруженных сил. Она выполняет "комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий".

Беларусские СМИ отмечают, что ответ был Минобороны датирован 16 апреля - как раз в тот день стало известно о первом случае коронавируса в армии. На следующий день коронавирус подтвердился еще у двух военнослужащих.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин отменил подготовку к празднованию Дня Победы из-за угрозы коронавируса. При этом в России надеются, что парад на Красной площади все же состоится в этом году, когда отступит угроза.