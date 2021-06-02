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Беларусь рекомендовала иностранным компаниям не летать через Украину

Автор: РБК-Украина

В ответ на то, что Украина закрыла небо для белорусских авиакомпаний, Минск рекомендует иностранным компаниям не летать через Украину. Белорусская сторона, в частности, припомнила авиакатастрофы в украинском воздушном пространстве.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В ведомстве отмечают, что решение закрыть украинское воздушное пространство якобы нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины.

Также Минск утверждает, что у него есть сомнения в том, что Украина достаточно обеспечивает безопасность полетов после того, как в 2001 году украинская армия сбила российский пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь", а также после катастрофы MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

"В связи с вышеизложенным, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки действий Украины и других стран, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении "Белавиа".

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз готовится официально одобрить запрет на полеты для "Белавиа" после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

А белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на действия Украины заявил, что прорабатывается вопрос полетов "Белавиа" в оккупированный Крым.

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