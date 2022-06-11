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Білорусь проводить тренування для переходу на військовий час: ГУР дізнались деталі

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Белорусь, Субота 11 червня 2022 18:43
Білорусь проводить тренування для переходу на військовий час: ГУР дізнались деталі Фото: Білорусь проводить навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"В рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам", - йдеться в повідомленні.

Так, в період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами.

"До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: "перехід із мирного на воєнний час", - кажуть в ГУР.

Також з 28 червня по 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Як повідомлялося, у Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. Мета тренувань - перехід із мирного на воєнний час.

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