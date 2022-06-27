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Беларусь провела ночные учения летчиков в районе Барановичей

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Барановичи, Понедельник 27 июня 2022 10:15
Беларусь провела ночные учения летчиков в районе Барановичей Фото: Беларусь провела ночные учения летчиков в районе Барановичей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 26 июня, Военно-воздушные силы Беларуси приступили к тренировочным полетам в Барановичах. Военные самолеты замечены над Ляховичским районом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн" в Telegram.

"21:27 Барановичи, начало тренировочных полетов ВВС РБ. 23:20 замечены над Ляховичским районом", - говорится в сообщении.

Беларусь провела ночные учения летчиков в районе Барановичей

Напомним, ракетные удары утром и ночью 25 июня по 6 областям Украины были специально совершены с территории Белоруссии. Такая провокация была сделана для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

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