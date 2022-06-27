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Білорусь провела нічні навчання льотчиків в районі Барановичів

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Барановичі, Понеділок 27 червня 2022 10:15
Білорусь провела нічні навчання льотчиків в районі Барановичів Фото: Білорусь провела нічні навчання льотчиків в районі Барановичів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 26 червня, Військово-повітряні сили Білорусі приступили до тренувальних польотів в Барановичах. Військові літаки помічені над Ляховицьким районом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Білоруський Гаюн" в Telegram.

"21: 27 Барановичі, початок тренувальних польотів ВПС РБ. 23: 20 помічені над Ляховицьким районом", - говориться в повідомленні.

Білорусь провела нічні навчання льотчиків в районі Барановичів

Нагадаємо, ракетні удари вранці і вночі 25 червня по 6 областях України були спеціально здійснені з території Білорусії. Така провокація була зроблена для залучення Білорусі у війну проти України.

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