Беларусь просит Польшу возобновить железнодорожное сообщение в Кузнице

Власти Беларуси попросили Польшу возобновить железнодорожное сообщение на пограничном переходе "Кузница-Брузги". В Минске заявили, что на пункте пропуска больше нет мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Пограничной службы Польши.
Отмечается, что беларусские власти отреагировали на решение Польши закрыть грузовое железнодорожное сообщение в Кузнице. В своем обращении они просят возобновить движение на пограничном переходе "Кузница-Брузги".
Как отмечают польские пограничники, белорусская сторона заверила, что на пункте перехода больше нет иностранцев, которые могли бы представлять угрозу для правоохранителей Польши.
Напомним, ранее Польша уведомила Беларусь о прекращении с 21 ноября железнодорожного сообщения в Кузнице.
Отметим, первые предупреждения Польши по железнодорожному сообщению с Беларусью прозвучали еще на прошлой неделе.