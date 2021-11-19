RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь просить Польщу відновити залізничне сполучення в Кузьниці

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Білорусі попросила Польщу відновити залізничне сполучення на прикордонному переході "Кузьниця"-Брузгі". У Мінську заявили, що на пункті пропуску більше немає мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що білоруська влада відреагувала на рішення Польщі закрити вантажне залізничне сполучення в кузні. У своєму зверненні вони просять відновити рух на прикордонному переході "Кузьниця"-Брузгі".

Як зазначають польські прикордонники, білоруська сторона запевнила, що на пункті переходу більше немає іноземців, які могли б становити загрозу для правоохоронців Польщі.

Нагадаємо, раніше Польща повідомила Білорусь про припинення з 21 листопада залізничного сполучення в Кузьниці.

Зазначимо, перші попередження Польщі щодо залізничного сполучення з Білоруссю прозвучали ще минулого тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольшаМіграційна криза