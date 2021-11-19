Білорусь просить Польщу відновити залізничне сполучення в Кузьниці

Влада Білорусі попросила Польщу відновити залізничне сполучення на прикордонному переході "Кузьниця"-Брузгі". У Мінську заявили, що на пункті пропуску більше немає мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Прикордонної служби Польщі .

Зазначається, що білоруська влада відреагувала на рішення Польщі закрити вантажне залізничне сполучення в кузні. У своєму зверненні вони просять відновити рух на прикордонному переході "Кузьниця"-Брузгі".

Як зазначають польські прикордонники, білоруська сторона запевнила, що на пункті переходу більше немає іноземців, які могли б становити загрозу для правоохоронців Польщі.