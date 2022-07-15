Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Білоруський Гаюн" в Telegram .

Військові навчання проходитимуть на білоруських полігонах:

Борисовський (227) до 23 липня;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23 липня;

Гозький (під Гродно) до 22 липня;

Брестський до 23 липня;

Репище (Осиповичі) до 22 липня;

Мар'їна Гірка до 23 липня;

Лосвідо (під Вітебськом) до 23 липня;

Німан (під Березівкою) до 22 липня;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22 липня;

Чепелеве (під Слонімом) до 22 липня;

Доманово (під Івацевичами) до 22 липня;

Стрільбище під старими Дорогами до 22 липня;

Заслонове (під Лепелем) до 23 липня.

При цьому 17 липня буде вихідний для всіх полігонів, при цьому на деяких навчання не проходитимуть і 16 липня.

"Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, Білоруська армія як і раніше не готова до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.