Беларусь признала экстремистской книгу об участии своих граждан в войне на Донбассе

Октябрьский районный суд Минска (Беларусь) признал книгу "Белорусский Донбасс" экстремистской. Это означает запрет на продажу на территории этой страны.

О решении суда сообщил белорусский Роман Васюкович, которого на сегодня судят за перевозку двух экземпляров этой книги из Украины.

Сообщается, что книгу об участии белорусов в войне на Донбассе издали в Украине белорусские журналисты Игорь Ильяш и Катерина Андреева. С 2015 года они записали несколько интервью, делали расследования и репортажи, основной темой и главными героями которых стали белорусы и "белорусский след" на войне.

В книге говорится о том, что белорусы оказались третьей по численности национальной группой в войне на Донбассе после украинцев и русских. Авторы разбираются, как Беларусь повлияла на конфликт на Донбассе, какова роль белорусских спецслужб и лично Александра Лукашенко в этой войне.

При этом приведены истории граждан Беларуси, которые воюют как на стороне украинской армии, так и на стороне российских оккупационных войск.

Отметим, соавтор Катерина Андреева с осени 2020-го находится в заключении за освещение протестов в Беларуси, она признана политзаключенной.