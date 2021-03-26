Білорусь визнала екстремістською книгу про участь своїх громадян у війні на Донбасі

Жовтневий районний суд Мінська (Білорусь) визнав книгу "Білоруський Донбас" екстремістською. Це означає заборону на продаж на території цієї країни.

Про рішення суду повідомив білоруський Роман Васюкович, якого на сьогодні судять за перевезення двох примірників цієї книги з України.

Повідомляється, що книгу про участь білорусів у війні на Донбасі видали в Україні білоруські журналісти Ігор Ілляш і Катерина Андрєєва. З 2015 року вони записали кілька інтерв'ю, робили розслідування та репортажі, основною темою і головними героями яких стали білоруси і "білоруський слід" на війні.

У книзі йдеться про те, що білоруси виявилися третьою за чисельністю національною групою у війні на Донбасі після українців і росіян. Автори розбираються, як Білорусь вплинула на конфлікт на Донбасі, яка роль білоруських спецслужб і особисто Олександра Лукашенка в цій війні.

При цьому наведені історії громадян Білорусі, які воюють як на боці української армії, так і на боці російських окупаційних військ.

Зазначимо, співавтор Катерина Андрєєва з осені 2020-го перебуває в ув'язненні за висвітлення протестів у Білорусі, її визнано політв'язнем.