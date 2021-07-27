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Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат"

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Вторник 27 июля 2021 16:56
Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" Фото: Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 27 июля, Беларусь признала экстремистскими сайт и социального сети польского телеканала "Белсат". Такое решение вынес районный суд Гомеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

"Сайт и соцсети Белсата признаны экстремистскими. Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд Гомеля 27 июля", - говорится в сообщении.

Судебное решение было принято по материалам Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала &quot;Белсат&quot;Фото: Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" (t.me/pressmvd)

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