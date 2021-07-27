Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат"
Фото: Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" (Getty Images)
Во вторник, 27 июля, Беларусь признала экстремистскими сайт и социального сети польского телеканала "Белсат". Такое решение вынес районный суд Гомеля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".
"Сайт и соцсети Белсата признаны экстремистскими. Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд Гомеля 27 июля", - говорится в сообщении.
Судебное решение было принято по материалам Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.
Фото: Беларусь признала экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" (t.me/pressmvd)