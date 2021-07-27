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Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу "Белсат"

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Вівторок 27 липня 2021 16:56
Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу "Белсат" Фото: Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу "Белсат" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 27 липня, Білорусь визнала екстремістськими сайт і соціальної мережі польського телеканалу "Белсат". Таке рішення виніс районний суд Гомеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

"Сайт і соцмережі Белсата визнані екстремістськими. Відповідне рішення прийняв Залізничний районний суд Гомеля 27 липня", - йдеться в повідомленні.

Судове рішення було прийнято за матеріалами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.

Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу &quot;Белсат&quot;Фото: Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу "Белсат" (t.me/pressmvd)

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