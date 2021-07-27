Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу "Белсат"
Фото: Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу "Белсат" (Getty Images)
У вівторок, 27 липня, Білорусь визнала екстремістськими сайт і соціальної мережі польського телеканалу "Белсат". Таке рішення виніс районний суд Гомеля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".
"Сайт і соцмережі Белсата визнані екстремістськими. Відповідне рішення прийняв Залізничний районний суд Гомеля 27 липня", - йдеться в повідомленні.
Судове рішення було прийнято за матеріалами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.
Фото: Білорусь визнала екстремістськими сайт і соцмережі польського телеканалу "Белсат" (t.me/pressmvd)