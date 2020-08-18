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Білорусь привела в повну боєготовність війська на західних кордонах

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 17:50
Білорусь привела в повну боєготовність війська на західних кордонах
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Бойові підрозділи армії Білорусі готові до виконання зобов'язань

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив стурбованість ситуацією вздовж західних кордонів країни. У зв'язку з цим Міністерство оборони розгорнули і привели в повну боєготовність війська.

Про це Лукашенко заявив під час наради Ради безпеки Білорусі, передає "Белта".

"Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань", - заявив він.

Лукашенко стверджує, що в країні з'являються проблеми всередині і ззовні, і "це скоординовані дії".

За його словами, для наведення порядку в Білорусі довелося задіяти окремі підрозділи сил спеціальних операцій.

До цього Лукашенко доручив перекинути десантників в Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.

Нагадаємо, Білорусь проведе військові навчання на кордоні з Литвою.

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