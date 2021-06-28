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Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве" с ЕС

Автор: Александр Белоус

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА.

Пресс-служба МИД Беларуси также распространила заявление, в котором перечислены меры, принятые Беларусью в связи с введенными Европейским союзом санкциями.

"В связи с беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в МИД был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель. Послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство", - говорится в заявлении.

Послу ЕС сообщена информация о конкретных шагах Беларуси:

  • - Беларусь отозвала своего постпреда при ЕС для консультаций и рекомендовала постпреду ЕС в Минске выехать для консультаций в Брюссель
  • - Беларусь останавливает свое участие в "Восточном партнерстве"
  • - Беларусь начинает процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС
  • - Беларусь запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению санкций.

Напомним, Европейский союз ввел секторальные санкции против Беларуси. Санкции ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии, в том числе за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Отметим, реадмииссия - согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.

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