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Беларусь пригрозила ЕС разрывом дипломатических отношений

Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с Европейским Союзом, если и в дальнейшем будут вводиться санкции против белорусских властей. Также там отмечают, что ведомство будет "адекватно реагировать на любые недружественные действия".

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Об этом говорится в заявлении белорусского ведомства.

"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, просмотра уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, Европейский союз согласовал введение санкций против представителей властей Беларуси, которые начнут действовать со следующей недели.

После этого власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.

Также РБК-Украина писало, что Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.

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