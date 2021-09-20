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Беларусь приговорила украинца за "участие в протестах". МИД требует его освободить

Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусский суд сегодня объявил приговор украинцу Михаилу Ференцу за якобы участие в акциях протеста. Украинскому гражданину присудили 3 года тюрьмы, не учтя семи месяцев, которые он уже провел в следственном изоляторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Украинец не признает своей вины и планирует подавать апелляцию на решение суда. В то же время белорусский правозащитный центр "Весна" уже признал его политическим заключенным.

"Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска",- заявили в МИД.

Украинская сторона требует "немедленно освободить" гражданина Украины Ференца. Кроме того, МИД обещает продолжить защищать интересы украинца всеми доступными средствами.

"В очередной раз призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества", - добавили в министерстве.

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