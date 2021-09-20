Білорусь засудила українця за "участь в протестах". МЗС вимагає його звільнити

Білоруський суд сьогодні оголосив вирок українцю Михайлу Ференцю за нібито участь в акціях протесту. Українському громадянину присудили 3 роки в'язниці, не врахувавши семи місяців, які він вже провів в слідчому ізоляторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Українець не визнає своєї провини та планує подавати апеляцію на рішення суду. Водночас білоруський правозахисний центр "Весна" вже визнав його політичним в'язнем.
"Вважаємо справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська", - заявили в МЗС.
Українська сторона вимагає "негайно звільнити" громадянина України Ференця. Крім того, МЗС обіцяє продовжити захищати інтереси українця усіма доступними засобами.
"Вчергове закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, повернутися на шлях демократичного розвитку країни, звільнити усіх політичних в’язнів та розпочати інклюзивний діалог із залученням усіх верств білоруського суспільства", - додали у міністерстві.