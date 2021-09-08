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В Беларусь прибыли российские истребители. Их разместили в 400 километрах от Киева

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Беларусь, Среда 08 сентября 2021 20:53
В Беларусь прибыли российские истребители. Их разместили в 400 километрах от Киева Фото: в Беларусь прибыли российские истребители (vayar.mil.by)
Автор: Сергей Пышкин

На военный аэродром Беларуси Барановичи прибыли истребители Российской Федерации. Они расположены в 400 километрах от Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ВАЯР".

Отмечается, что истребители Су-30СМ будут использовать в рамках формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и Российской Федерации.

Стоит добавить, что аэродром Барановичи расположен на дистанции 430 километров от Киева.

В Беларусь прибыли российские истребители. Их разместили в 400 километрах от КиеваФото: в Беларусь прибыли российские истребители (Google)

Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства.

Решение о создании совместных учебно-боевых центров России и Беларуси было принято 5 марта 2021 года.

Фото: в Беларусь прибыли российские истребители (vayar.mil.by)

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