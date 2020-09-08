ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беларусь представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса

Автор: РБК-Украина

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Беларуси Андрей Лозовик заявил, что власти страны настаивают на проведении конституционной реформы. По их мнению, именно этот шаг способен урегулировать кризис в стране.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает РБК.

Лозовик также пояснил, что власти Беларуси не признают оппозицию в лице координационного совета, поскольку переговоры с ними будут подразумевать диалог о передаче власти. По этой же причине не принимаются предложения о посредничестве.

Также представитель Беларуси в ОБСЕ сообщил о намерениях властей страны провести референдум до 2022 года, на котором будет принята новая конституция страны.

В основе новой конституции якобы будет заложена либерализация политической системы с уменьшением полномочий президента в пользу передачи их части парламенту.

Напомним, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.

Кроме того, в Беларуси создали рабочую группу, которая подготовит предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОБСЕБеларуськризис