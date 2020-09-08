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Білорусь представила ОБСЄ свій план виходу з кризи

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 19:00
Білорусь представила ОБСЄ свій план виходу з кризи
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

На спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ представник Білорусі Андрій Лозовик заявив, що влада країни наполягає на проведенні конституційної реформи. На їхню думку, саме цей крок здатний врегулювати кризу в країні.

Про це повідомляє РБК.

Лозовик також пояснив, що влада Білорусі не визнає опозицію в особі координаційної ради, оскільки переговори з ними будуть розуміти діалог про передачу влади. З цієї ж причини не приймаються пропозиції про посередництво.

Також представник Білорусі в ОБСЄ повідомив про наміри влади країни провести референдум до 2022 року, на якому буде прийнята нова конституція країни.

В основі нової конституції нібито буде закладена лібералізація політичної системи зі зменшенням повноважень президента на користь передачі їх частини парламенту.

Нагадаємо, координаційна рада білоруської опозиції почала підготовку до референдуму про зміни в Конституцію країни.

Крім того, у Білорусі створили робочу групу, яка підготує пропозиції розширення повноважень уряду і місцевих органів влади.

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