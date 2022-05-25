Беларусь поставляет вооружение "для нужд России", - премьер-министр

По словам премьер-министра Романа Головченко, Беларусь испытывает трудности с экспортом продукции из-за санкций Запада.

"Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. А вот ВПК Белоруссии не первый год под санкциями", - заявил премьер.

Как он отметил, его страна занялась импортозамещением, а также укреплением связей с российскими производителями.

"И, конечно, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть совместные программы",- добавил Головченко.