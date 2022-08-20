Білорусь допомагає Росії ремонтувати бойові літаки: подробиці від ГУР

Фахівці ЗС Білорусі допомагають росіянам з ремонтом бойової авіації для її подальшого застосування у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України .

За інформацією ГУР України, Міноборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на ремонтно-відновлювальні роботи авіаційної техніки.

"Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в здебільшого роботи проводяться на літаках типу МіГ-29 та їх модифікаціях.