Білорусь допомагає Росії ремонтувати бойові літаки: подробиці від ГУР
Фахівці ЗС Білорусі допомагають росіянам з ремонтом бойової авіації для її подальшого застосування у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.
За інформацією ГУР України, Міноборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на ремонтно-відновлювальні роботи авіаційної техніки.
"Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в здебільшого роботи проводяться на літаках типу МіГ-29 та їх модифікаціях.
"Спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи по їх зняттю зі зберігання та консервації для подальшого застосування у війні проти України", - пояснили в ГУР.
Нагадаємо, лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну. Він також заявив, що Білорусь нібито не буде обстрілювати українські міста.
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