Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

Поновлення прийому очікується 2 травня

Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту. Про це заявив головний інженер ВАТ " Гомельтранснафта "Дружба" Андрій Веріго, повідомляє DW.

Він повідомив, що відновлення прийому очікується 2 травня, але навіть тоді "система буде працювати у функціонально обмеженому режимі", а на повне відновлення піде "не менше півроку напруженої роботи"

"Прийом нафти з Росії на територію Білорусі по трубопроводу "Дружба" станом на ранок вівторка, 30 квітня, повністю зупинений", - заявив він.

За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінального середньорічного завантаження.

Як повідомляється, зупинка прийому нафти необхідна для витіснення неякісної нафти з російської ділянки трубопроводу, її переведуть у другу нитку трубопроводу, яка стане свого роду сховищем для некондиційної нафти, в той час як по першій нитці поновляться постачання якісної нафти.

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з неякісною нафтою, що подається по трубопроводу "Дружба", завдала "дуже серйозний економічний, матеріальний і іміджевий збиток". У РФ заявили, що хлорорганічні сполуки потрапили в нафту на приватному підприємстві в Самарській області. Туди паливо постачалося з Ульяновської, Оренбурзької і Самарської областей, яке відправлялося магістральними нафтопроводами.

Нагадаємо, гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко заявляв, що відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба" можна буде до кінця першої декади травня. За його словами, прокачування російської нафти до Європи по трубопроводу "Дружба" можна відновити до 10 травня.