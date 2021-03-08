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Беларусь планирует выпускать полмиллиона доз "Спутника V" в месяц

Автор: Даша Харченко

В Беларуси планируют самостоятельно выпускать 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник-V". Также в Минздраве страны не исключают возможность дальнейшего экспорта.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко телеканалу ОНТ.

26 февраля в стране выпустили первую партию количеством 15000 ампул, которая сейчас проходит экспертизу в российском Институте имени Гамалеи. Чередниченко добавил, что с 30-31 марта в Беларуси будут производить вакцину.

"Для нас главное - насытить наш рынок, потому что первостепенная задача - вакцинация граждан Беларуси. Когда появится возможность, и она предусмотрена договором, тогда можно будет экспортировать вакцину", - добавил замминистра.

Напомним, 7 марта Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.

Ранее сообщалось, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости относительно препарата Pfizer.

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Новости Украины БеларусьВакцинавакцина от коронавируса
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