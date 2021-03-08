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Білорусь планує випускати півмільйона доз "Спутника V" на місяць

Автор: Даша Харченко

В Білорусі планують самостійно випускати 500 тисяч доз російської вакцини "Спутник-V". Також у МОЗ країни не виключають можливість її подальшого експорту.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Білорусі Дмитро Чередниченко телеканалу ОНТ.

26 лютого в країні випустили першу партію кількістю 15 тисяч ампул, яка зараз проходить експертизу в російському Інституті імені Гамалії. Чередниченко додав, що з 30-31 березня в Білорусі будуть виробляти вакцину.

"Для нас головне - наситити наш ринок, тому що першорядне завдання - вакцинація громадян Білорусі. Коли з'явиться можливість, і вона передбачена договором, тоді можна буде експортувати вакцину", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 7 березня Північна Македонія схвалила російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, Північна Македонія стала 46-ю країною у світі, в якій дозволено використовувати препарат.

Раніше повідомлялось, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію з дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.

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Новини України БілорусьВакцинавакцина від коронавірусу
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