UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко намерен приобрести у России вооружение на общую сумму более 1 млрд долларов. Белорусская армия хочет разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Лукашенко во время визита на полигон в рамках военных учений "Запад-2021".

По его словам, он это обсуждал с Путиным. Обсуждению этого вопроса была посвящена значительная часть его разговора.

"В том числе я ему еще раз напомнил о С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы... Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы как раз говорили о том, что С-400 нам очень пригодятся", - заявил Лукашенко.

По его словам, Путин дал поручение министру обороны проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы.

Напомним, Лукашенко договорился с Путиным о вооружении на 1 млрд долларов.

Отметим, в ВСУ назвали количество российских военных в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияУкраина