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Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров ряда компаний: среди них Skoda и Nivea

Автор: РБК-Украина

Власти Беларуси ввели запрет на ввоз и реализацию продукции ряда зарубежных компаний, которые ввели в отношении страны санкции. Среди попавших под ограничения чешский автопроизводитель Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men.

Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси, опубликованном на сайте правительства страны.

В документе отмечается, что ограничения вводятся "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". В перечень запрещенных товаров внесена продукция групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других).

Новость дополняется…

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