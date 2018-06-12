До складу гуманітарного вантажу увійшли холодильники, продукти харчування та меблі

Білорусь відправила гуманітарну допомогу Україні. Про це на прес-конференції "Республіка Білорусь направляє гуманітарну допомогу в Україну" повідомив Георгій Тука, передає кореспондент РБК-Україна.

"З моєї точки зору істотною відмінністю є те, що там будуть меблі саме для дітей і для шкіл. Я обіцяю, що вся логістика пройде на вищому рівні. Сподіваюся, що все пройде без затримок. На Донеччині вантаж повинен бути розвантажений на склад Червоного Хреста, а на Луганщині - вже безпосередньо в школи", - розповів Тука.

Так, Білорусь відправила гуманітарну допомогу Україні.

"Було прийнято рішення про відправлення конвою гуманітарної допомоги Білорусі Україні. До складу гуманітарного вантажу увійшли холодильники, продукти харчування та меблі. З Харкова вантаж піде в Краматорськ і Сєвєродонецьк. Ми більше 60 разів доставляли гуманітарний вантаж Україні", - розповів повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокіл.

Нагадаємо, 2 травня прес-служба Ради міністрів Білорусі повідомила, що Білорусь направить гуманітарну допомогу на більш 80 тис. доларів.

В перелік матеріальних цінностей для надання гуманітарної допомоги увійшли: консерви м'ясні, рапсове масло, цукор, дріжджі, крупа гречана, борошно пшеничне, макаронні вироби, комплекти учнівських меблів, шафи для документів і холодильники.