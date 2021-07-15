Беларусь отменила самоизоляцию для туристов: кого это касается

Совет министров Беларуси принял решение отменить обязательную самоизоляцию для людей, въезжающих в страну. Отныне республика обязывает иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минздрав Беларуси .

Согласно постановлению правительства, начиная с 14 июля текущего года, Беларусь отменяет обязательную самоизоляцию для тех, кто прибывает из стран, включенных в красную зону (где регистрируется наибольшее количество случаев заражения на коронавирус).

"Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19", - пишет пресс-служба Минздрава Беларуси.

Стоит отметить, что полный курс вакцинации перед въездом в Беларусь должен быть: