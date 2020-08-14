Беларусь отказала во въезде евродепутату

Фото: Роберт Бедронь (twitter.com/RobertBiedron)

В страну не пустили главу делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберта Бедроня

Беларусь отказала во въезде главе делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберту Бедроню. Он направлялся в страну, чтобы оценить ситуацию после выборов.

Об этом сообщает "Радио.Свобода Беларусь".

При этом в Государственном пограничном комитете Беларуси отказались называть причину отказа во въезде Бедроню.

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать о причинах такого решения", - сообщили в погранслужбе.

Бедронь должен был посетить Беларусь 14-16 августа. За это время он планировал провести встречи с задержанными, правительственными чиновниками, НПО и неправительственными организациями. Вместе с ним должен был также прибыть докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Австравичюс. Пока неизвестно будет ли он ехать в Беларусь в одиночку.

Напомним, Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Отметим, по официальным результатам ЦИК Беларуси, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.