ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Беларусь отказала во въезде евродепутату

Пятница 14 августа 2020 22:31
Беларусь отказала во въезде евродепутату
Фото: Роберт Бедронь (twitter.com/RobertBiedron)
Автор: Игорь Литвиненко

В страну не пустили главу делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберта Бедроня

Беларусь отказала во въезде главе делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберту Бедроню. Он направлялся в страну, чтобы оценить ситуацию после выборов.

Об этом сообщает "Радио.Свобода Беларусь".

При этом в Государственном пограничном комитете Беларуси отказались называть причину отказа во въезде Бедроню.

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать о причинах такого решения", - сообщили в погранслужбе.

Бедронь должен был посетить Беларусь 14-16 августа. За это время он планировал провести встречи с задержанными, правительственными чиновниками, НПО и неправительственными организациями. Вместе с ним должен был также прибыть докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Австравичюс. Пока неизвестно будет ли он ехать в Беларусь в одиночку.

Напомним, Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Отметим, по официальным результатам ЦИК Беларуси, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьвыборыдепутаты
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь