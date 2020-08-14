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Білорусь відмовила у в'їзді євродепутата

П'ятниця 14 серпня 2020 22:31
Білорусь відмовила у в'їзді євродепутата
Фото: Роберт Бедронь (twitter.com/RobertBiedron)
Автор: Игорь Литвиненко

В країну не пустили главу делегації Європарламенту щодо відносин з Білоруссю Роберта Бедроня

Білорусь відмовила у в'їзді чолі делегації Європарламенту щодо відносин з Білоруссю Роберту Бедроню. Він прямував в країну, щоб оцінити ситуацію після виборів.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода Білорусь".

При цьому у Державному прикордонному комітеті Білорусі відмовились називати причину відмови у в'їзді Бедроню.

"Влади, прийняли рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язані повідомляти про причини такого рішення", - повідомили в прикордонній службі.

Бедронь повинен був відвідати Білорусь 14-16 серпня. За цей час він планував провести зустрічі з затриманими, урядовими чиновниками, НУО та неурядовими організаціями. Разом з ним повинен був прибути доповідач Європарламенту по Білорусі Петрас Австравичюс. Поки невідомо, чи буде він їхати в Білорусь поодинці.

Нагадаємо, Євросоюз не визнав результати виборів в Білорусі і погодив введення санкцій у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

Зазначимо, за офіційними результатами ЦВК Білорусі, перемогу на виборах отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів.

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