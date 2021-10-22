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Беларусь опять отстранили от "Евровидения"

Автор: Анна Полисученко

Беларусь опять отстранили от конкурса "Евровидение", которое пройдет в мае в Турине. Это следует из списка участников, который разместили на сайте конкурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

В конкурсе в 2022 году примет участие 41 страна. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме в 2021 году.

В 2021 году организаторы мероприятия отстранили представителя Беларуси группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" за излишнюю политизированность. Группа "Галасы ЗМеста" подготовила две новые песни для "Евровидения". Однако позднее организаторы конкурса заявили, что, тщательно изучив новый материал, пришли к выводу, что он также нарушает правила.

В ответ на это Белтелерадиокомпания отказалась транслировать конкурс. Они аргументировали это решение тем, что представителя Беларуси не допустили на конкурс.

Также в Белтелерадиокомпании заявили, что "примут решение об участии в "Евровидении-2022", когда придет время".

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