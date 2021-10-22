Білорусь знову відсторонили від "Євробачення"

У конкурсі в 2022 році візьме участь 41 країна. Італія отримала право приймати "Євробачення" після перемоги італійської групи Maneskin з піснею Zitti e Buoni в травні в Роттердамі в 2021 році.

У 2021 році організатори заходу відсторонили представника Білорусі групу "Галаси ЗМеста" з піснею "Я навчу тебе" за зайву політизованість. Гурт "Галаси ЗМеста" підготував дві нові пісні для"Євробачення". Однак пізніше організатори конкурсу заявили, що, ретельно вивчивши новий матеріал, прийшли до висновку, що він також порушує правила.

У відповідь на це Белтелерадіокомпанія відмовилася транслювати конкурс. Вони аргументували це рішення тим, що представника Білорусі не допустили на конкурс.

Також в Белтелерадіокомпанії заявили, що "приймуть рішення про участь в "Євробаченні-2022", коли прийде час".