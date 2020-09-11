Беларусь: оппозиция без лидеров Украина: дети без школ

Как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой после ее последнего выступления, состоявшегося в эфире нашей программы в прошлую пятницу?

Почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства?

Что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн?

Эксклюзивное включение родителей школьников из города Черновцы, находящегося в красной зоне.

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен в Украине;

Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

Юрий Аристов, народный депутат, “Слуга народа”;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”;

Иванна Коберник, соучредитель ОО “Родительский контроль” и “Смарт образование”;

Елена Бондаренко, соучредитель ОО “Родители SOS”;

Антон Родненков и Иван Кравцов, члены Координационного совета оппозиции Беларуси и свидетели попытки силового выдворения Марии Колесниковой из Беларуси;

Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой.

Они говорят, а решает народ.