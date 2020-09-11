Білорусь: опозиція без лідерів Україна: діти без шкіл

- Як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною та що насправді сталося з Марією Колесниковою після її останнього виступу, який відбувся в ефірі нашої програми минулої п'ятниці?

- Чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду?

- Що будуть вивчати школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн?

- Ексклюзивне включення батьків школярів з міста Чернівці, яке перебуває в червоній зоні.

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України;

Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015 - 2016);

Юрій Арістов, народний депутат, “Слуга народу”;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”;

Іванна Коберник, співзасновниця ГО “Батьківський контроль” та “Смарт освіта”;

Олена Бондаренко, співзасновниця ГО “Батьки SOS”;

Антон Родненков та Іван Кравцов, члени Координаційної ради опозиції Білорусі та свідки спроби силового видворення Марії Колесникової з Білорусі;

Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової.

Вони говорять, а вирішує народ.