Беларусь ограничила пропуск через границу: в ГПСУ рассказали о ситуации

Беларусь сегодня сообщила об ограничении пропуска через границу с Украиной из-за ремонтных работ на пункте пропуска "Новая Гута", который граничит с украинским ПП "Новые Яриловичи". По состоянию на сейчас очередей на украинско-белорусской границе нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Периодически на пунктах пропуска "Сеньковка" и "Новые Яриловичи" возникают накопления транспорта.

"Это связано с перевозкой товаров и, как мы видим, под конец года, одновременное количество транспортных средств возрастает и это приводит к накоплению на пропусках через границу", - пояснил он.

Демченко отметил, что из-за ограничения на пропуск на свою территорию, которые Беларусь ввела в конце октября из-за пандемии коронавируса, уменьшилось количество транспортного пассажиропотока.

"В общем границу с Беларусью за сутки пересекают от 2 до 2,5 тысяч человек. Это как на въезд, так и на выезд из Украины", - добавил спикер ГПСУ.

Напомним, сегодня на белорусском пункте пропуска "Новая Гута" будут проводить электромонтажные работы, поэтому пропуск через границу может быть ограничен. Планировалось, что работы продлятся до 15:00.

Кроме того, осенью Беларусь ввела ограничения на въезд иностранцев, в том числе украинцев. Запрет не касался пассажиров самолетов, прибывающих в аэропорт Минска.

Добавим, по состоянию на сегодня украинцы могут свободно посетить 63 страны, в том числе 10 стран Европы.