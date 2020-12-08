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В Беларуси предупредили о задержках на границе при въезде из Украины

Вторник 08 декабря 2020 09:44
В Беларуси предупредили о задержках на границе при въезде из Украины
Фото: граница Украины и Беларуси (volyn24 com)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 8 декабря, на границе Украины с Беларусью возможны задержки при оформлении на въезд с украинской стороны. На белорусском КПП "Новая Гута" будут проводиться работы.

Об этом сообщили в Гомельской таможне, передает "БЕЛТА".

Сообщается, что на пункте пропуска Новая Гута" (сопредельный украинский - "Новые Яриловичи") будут проводиться электромонтажные работы с 13:00 до 15:00.

"В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами", - говорится в сообщении.

Гомельская таможня просит сегодня выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.

Напомним, в ноябре Беларусь запретила въезд иностранцам в рамках борьбы с COVID-19. Запрет не касается пассажиров, которые прибывают в аэропорт Минска. Кроме того, он не распространяется на дипломатов, дальнобойщиков, членов семей граждан Беларуси, иностранцев с видом на жительство и разрешением на работу и так далее.

Ранее также сообщалось, что на сегодня граждане Украины могут свободно посетить 63 страны, десять из которых в Европе.

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