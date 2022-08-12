Беларусь в очередной раз продлила военные учения у границы с Украиной
Беларусь вновь продлила военные учения у границ с Украиной до 20 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Как отмечает мониторинговая группа, 13-14 августа станут выходными для полигонов.
Также известно, что из учений исключили пять полигонов и присоединили два новых:
- 210-й авиационный полигон ВВС;
- войск ПВО полигон "Ружаны".
Продолжение военных учений сейчас выглядит так:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" до 20.08;
- полигон "Гожский" 6 омбр. до 19.08;
- полигон "Брестский" 38 одбр. до 20.08;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. до 19.08;
- 212-й авиационный полигон "Ниман" к 19.08;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" до 19.08;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" до 19.08;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.
- 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны") до 19.08.
- Стрельбище возле села Вялец до 19.08.
"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продлений составляло 16 недель. Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - пишет мониторинговая группа.
Напомним, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что российские войска вряд ли попробуют новое наземное наступление в Украину через территорию Беларуси ближе к зиме.
В Генштабе также считают, что армия Беларуси не сможет самостоятельно вторгнуться на территорию Украины.
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