Фото: Беларусь в очередной раз продлила военные учения у границы с Украиной (Getty Images)

Беларусь вновь продлила военные учения у границ с Украиной до 20 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".