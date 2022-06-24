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Беларусь объявила учения, силовики отработают оборону мостов

Фото: белорусские силовики проведут учения (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

С 24 июня 2022 года в органах внутренних дел и внутренних войсках Беларуси пройдут учения по охране и обороне объектов на коммуникациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Как сообщили в МВД Беларуси, для проверки готовности войск территориальной обороны под охрану возьмут объекты на коммуникациях, в том числе железнодорожные и автомобильные мосты.

Также сообщается, что на время проверки на охраняемых объектах у граждан могут проверять документы, а также досматривать вещи и транспорт.

"Учения способствуют повышению уровня подготовки подразделений, обеспечению общественной безопасности, защите граждан, общества и государства, безопасности и суверенитета Беларуси от преступных и иных противоправных посягательств", - добавили в МВД.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины полагает, что целью белорусских учений является помощь России в полномасштабной войне.

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