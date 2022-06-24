RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь оголосила навчання, силовики відпрацюють оборону мостів

Фото: білоруські силовики проведуть навчання (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

З 24 червня 2022 року в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах Білорусі пройдуть навчання з охорони і оборони об'єктів на комунікаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як повідомили в МВС Білорусі, для перевірки готовності військ територіальної оборони під охорону візьмуть об'єкти на комунікаціях, у тому числі залізничні та автомобільні мости.

Також повідомляється, що на час перевірки на об'єктах, що охороняються, у громадян можуть перевіряти документи, а також оглядати речі і транспорт.

"Навчання сприяють підвищенню рівня підготовки підрозділів, забезпеченню громадської безпеки, захисту громадян, суспільства і держави, безпеки і суверенітету Білорусі від злочинних та інших протиправних посягань", - додали в МВС.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України вважає, що метою білоруських навчань є допомога Росії в повномасштабній війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь